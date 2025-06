Rapina da 1500 euro a Torino nel supermercato in corso Galileo Ferraris | come il ladro ha rubato i soldi

Una rapina audace scuote Torino: un cittadino tunisino di 32 anni è stato arrestato nel supermercato di Corso Galileo Ferraris dopo aver sottratto 1500 euro. Il ladro, con destrezza e fretta, ha colpito tra gli scaffali, lasciando dietro di sé un’onda di sconcerto tra clienti e personale. La vicenda mette in luce l’importanza di misure di sicurezza efficaci e di una risposta pronta alle minacce alla tranquillità pubblica.

Un cittadino tunisino di 32 anni è stato arrestato a Torino per una rapina in un supermercato, sottratti 1500 euro.

