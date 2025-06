Ranocchia elogia Leoni | È tra i più forti in Serie A! poi l’allarme sul Mondiale per Club | Così si perde qualità

Andrea Ranocchia ha espresso grande ammirazione per Giovanni Leoni, definendolo tra i 200 giocatori più forti in Serie A e raccomandandolo vivamente all’Inter. L’ex capitano nerazzurro vede nel giovane talento un potenziale fondamentale per il futuro del club, sottolineando anche le recenti preoccupazioni sul Mondiale per club, che potrebbero compromettere la qualità del calcio internazionale. Le parole di Ranocchia aprono nuove prospettive di mercato e investimenti, lasciando spazio a grandi speranze.

Andrea Ranocchia ha parlato in toni entusiastici di Giovanni Leoni. L'ex capitano dell'Inter ha consigliato fortemente il suo acquisto. Intervistato da Radio Kiss Kiss, Andrea Ranocchia ha affrontato vari temi. concentrandosi su Giovanni Leoni. Il classe 2006 sembra un concreto obiettivo di mercato dell' Inter, caldeggiato dall'ex capitano nerazzurro che ha espresso il suo parere anche sul mercato per club. Le sue parole. LEONI – «È un giocatore molto forte, mi piace moltissimo, ha fisicità e velocità. L'ho visto contro Lukaku che è il più forte fisicamente in Serie A e Leoni l'ha limitato al massimo.

