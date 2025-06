Ranking universitari riconoscimento internazionale per UnitelmaSapienza

UnitelmaSapienza si affaccia con orgoglio sul palcoscenico internazionale, confermando il suo impegno nell’eccellenza educativa. La recente certificazione QS Stars Online Learning testimonia la qualità delle metodologie didattiche, dei servizi e delle strutture a supporto degli studenti. Un riconoscimento che rafforza il posizionamento globale dell’università e apre nuove opportunità di crescita e collaborazione a livello mondiale. Da qui, inizia un nuovo capitolo di innovazione e prestigio accademico.

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta a Roma, presso la Sala Conferenze di UnitelmaSapienza, la conferenza stampa di presentazione del riconoscimento internazionale QS Stars Online Learning. L’agenzia QS, editrice dei maggiori ranking universitari internazionali, ha effettuato una verifica delle metodologie didattiche, servizi agli studenti e dotazioni tecniche di UnitelmaSapienza, nell’ambito dello strumento di auditing specifico per le università telematiche – il QS Stars Online Learning. Pur non offrendo un ranking dedicato specificatamente alle università telematiche, da diversi anni QS offre un servizio di analisi dell’operato delle università telematiche attraverso la valutazione di 24 diversi indicatori specifici per l’apprendimento telematico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it