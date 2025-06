Ranieri rinuncia alla panchina azzurra | in pole Pioli salgono Gattuso e De Rossi

Claudio Ranieri ha scelto di rinunciare alla panchina azzurra, lasciando spazio a un nuovo progetto. In pole position salgono Pioli, Gattuso e De Rossi, pronti a guidare la Nazionale verso nuove sfide. La decisione di Ranieri, presa con convinzione, sottolinea il suo impegno nel club romano e il desiderio di concentrarsi sul ruolo di consulente. La pallina passa ora ai grandi allenatori in corsa, mentre il futuro della Nazionale si fa ancora piĂą interessante.

Claudio Ranieri ha deciso di rinunciare all’incarico di Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di calcio. Nonostante non ci fossero impedimenti e la famiglia Friedkin avesse dato il proprio supporto, Ranieri ha scelto di declinare l’offerta per concentrarsi completamente sul suo ruolo da consulente della Roma, societĂ per cui ha lavorato nelle ultime settimane, anche curando l’arrivo di Gasperini. Claudio Ranieri La decisione è stata presa dopo una lunga riflessione e Ranieri ha voluto dedicarsi al progetto tecnico e gestionale della Roma, ritenendo incompatibile il doppio incarico secondo le regole federali. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Ranieri rinuncia alla panchina azzurra: in pole Pioli, salgono Gattuso e De Rossi

In questa notizia si parla di: ranieri - rinuncia - panchina - azzurra

Sky - Italia, Ranieri ha detto no: rinuncia a sostituire Spalletti - Claudio Ranieri, volto simbolo del calcio italiano e maestro di strategie vincenti, ha annunciato la sua rinuncia a sostituire Spalletti.

#Ranieri rinuncia alla #Nazionale con grande coerenza. Il livello di improvvisazione della #FIGC ha raggiunto vertici inarrivabili. Auguri a chi arriverĂ sulla panchina azzurra. Ne avrĂ bisogno. Partecipa alla discussione

?“Ringrazio il presidente Gravina per l’opportunità , un grande onore, ma ho riflettuto ed ho deciso di restare a disposizione della Roma nel mio nuovo incarico in modo totale”. Così Claudio Ranieri all’ANSA dopo aver rinunciato alla panchina della nazional Partecipa alla discussione

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Claudio Ranieri rinuncia alla panchina della Nazionale Italiana: resterà senior advisor della Roma; Commedia all’italiana, dopo il no di Ranieri per la panchina azzurra Gattuso è in pole; Nazionale, Ranieri dice no: scatto di Gattuso, risalgono De Rossi e Cannavaro per la panchina azzurra.

Ranieri rinuncia alla panchina della Nazionale - Dopo ore di riflessioni l'ex allenatore della Roma che ora diventerà senior advisor della società ha rifiutato la possibilità ...

Ex Cagliari, perché Ranieri ha detto “no” alla panchina dell’Italia? Le motivazioni - Ex Cagliari, Ranieri ha rifiutato l’incarico da CT dell’Italia: ecco le parole del tecnico sul perché del “no” alla panchina azzurra La panchina dell’Italia è nuovamente vacante.