Ranieri ha deciso di dire "no" a Gravina tramite WhatsApp, come un ragazzo senza il coraggio di lasciare la fidanzata (la Gazzetta). Un gesto che rivela molto più di una semplice comunicazione: riflette le sfide e le paure di chi si trova ad affrontare decisioni importanti. La Gazzetta dello Sport analizza questo episodio nel suo editoriale firmato da Arianna Ravelli, svelando le implicazioni di questa scelta e invitando a riflettere sul coraggio di cambiare.

La Gazzetta dello Sport affronta il caso Ranieri in un editoriale firmato Arianna Ravelli. Editoriale che si sottrae alla retorica buonista che continua ad avvolgere il tecnico romano oggi dirigente della Roma. Scrive la Gazzetta dello Sport: E veniamo a Ranieri. Premessa: quando le scelte riguardano il proprio futuro professionale e di vita sono sempre legittime (a maggior ragione quando di sicuro sono state dolorose), così è stato del tutto legittimo da parte di Ranieri confermare alla fine la decisione, già comunicata alla Roma, di non volere più allenare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ranieri ha detto no a Gravina su Whatsapp, come i ragazzi senza il coraggio di lasciare la fidanzata (Gazzetta)

