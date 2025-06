Ranieri e Acerbi il bene della Nazionale non interessa più a nessuno

Ranieri e Acerbi, protagonisti degli scivoloni recenti della Nazionale, incarnano il distacco tra passione e pragmatismo nel calcio italiano. Le loro decisioni, seppur comprensibili nel merito, hanno sollevato domande sulla gestione e il rispetto delle scelte tecniche, lasciando un segno più profondo di quello che si pensa. Ma cosa ci insegnano queste vicende sulla cura del nostro patrimonio calcistico? È ora di riflettere sul valore del rispetto e dell’impegno, fondamentali per rilanciare il calcio italiano.

C’è un filo rosso che lega i grandi rifiuti che hanno scosso la vita della Nazionale nelle ultime due settimane dell’era Spalletti. Claudio Ranieri e Francesco Acerbi, due “No, grazie” comprensibili nella sostanza ma molto meno nella forma e che, proprio a causa di quelle modalità, hanno finito col danneggiare l’Italia del calcio ben oltre il dovuto. Il difensore non aveva regolato i conti con il commissario tecnico, si era sentito mal sopportato e non pronto a passarci sopra per il bene comune, leggasi necessità di arginare Haaland nella trasferta da dentro o fuori in Norvegia. L’ex tecnico della Roma si è lasciato convincere dalle pressioni, più o meno dirette, della piazza romana che mal digeriva l’idea di doverlo dividere part time con la Nazionale. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Ranieri e Acerbi, il bene della Nazionale non interessa più a nessuno

In questa notizia si parla di: ranieri - acerbi - nazionale - bene

Nazionale: Acerbi non risponde alla chiamata di Spalletti. Infortunato Bongiorno: convocato il viola Ranieri - La Nazionale si trova di fronte a un nuovo rifiuto: Acerbi non risponde alla convocazione di Spalletti per un infortunio di Bongiorno.

Capello di fuoco: “Spalletti, lascia con un bel vaffa. Caso Acerbi? Spaccherei tutto” L’ex allenatore a ruota libera sul terribile momento che sta attraversando la Nazionale: “Non ci sono più scuse. Ranieri il nome giusto” Il momento della Nazionale, gli errori di L Partecipa alla discussione

Così Claudio Ranieri all'ANSA dopo aver rinunciato alla panchina della nazionale italiana "Un grande onore, ma ho riflettuto... - https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/ranieri-grazie-gravina-ma-resto-a-disposizione-della-roma-2112503 Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Ranieri e Acerbi, il bene della Nazionale non interessa più a nessuno; INTERVISTA TOTALE A FRANCESCO REPICE: Da Spalletti a Ranieri, dall’Inter al Milan, ecco le sentenze della voce del calcio italiano. “Acerbi offeso? La maglia della Nazionale viene prima di tutto. La Serie A? Punto su Allegri e Conte”. Poi sugli ultras e...; Capello di fuoco: “Spalletti, lascia con un bel vaffa. Caso Acerbi? Spaccherei tutto”.

Ranieri e Acerbi, il bene della Nazionale non interessa più a nessuno - Il rifiuto di Claudio Ranieri come quello di Francesco Acerbi: modalità che hanno fatto il male della nazionale, ingigantendo errori e problemi.

No all'Italia, perché Ranieri ha fatto la scelta giusta: sulla serietà non si cede - Quello che ha combinato la federazione negli ultimi dieci giorni ha davvero qualcosa di straordinario, di unico.