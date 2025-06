Ranieri dice no alla Nazionale | la Curva Sud ringrazia Sacchi attacca

L'addio di Ranieri alla Nazionale scuote il mondo del calcio, suscitando reazioni contrastanti tra tifosi e addetti ai lavori. La Curva Sud esprime gratitudine verso Sacchi, simbolo di passione e dedizione, mentre l’attacco al tecnico romano accende un dibattito acceso sulle scelte e le ambizioni nei momenti di grande responsabilità. Un rifiuto che alimenta discussioni e riflessioni, lasciando il calcio italiano in attesa di nuovi sviluppi e decisivi confronti.

La Curva Sud ringrazia, Arrigo Sacchi attacca. Chi? Ovviamente Claudio Ranieri il protagonista del clamoroso rifiuto alla panchina della Nazionale. Un no tanto inatteso e inaspettato da parte del tecnico romano che ha scelto di concentrarsi al 100% sul suo lavoro in giallorosso declinando. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Ranieri dice no alla Nazionale: la Curva Sud ringrazia, Sacchi attacca

Torino, Vanoli: "Mi sarebbe piaciuto Ranieri in Nazionale. Contestazione? I tifosi hanno il diritto di farlo" - Alla vigilia dell'ultima partita contro la Roma, Paolo Vanoli, allenatore del Torino, ha commentato le contestazioni dei tifosi, sottolineando che “hanno il diritto di farlo”.

? Claudio #Ranieri saluta l’Olimpico: questa sera sarà la sua ultima partita in casa sulla panchina della Roma. La Curva Sud lo ringrazia e il Mister non nasconde l’emozione! #RomaMilan Partecipa alla discussione

“Un grande condottiero… un Romanista vero” ? Il popolo giallorosso abbraccia il suo uomo, che emozionato ringrazia la sua gente. Claudio Ranieri e la sua Roma, che fantastica storia d’amore. #Ranieri #ClaudioRanieri #AsRoma #TifosiRoma #RomaMil Partecipa alla discussione

