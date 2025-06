Rally tragedia in Polonia | morto il pilota italiano Matteo Doretto

Una tragedia scuote il mondo del rally: durante le prove dell’81° Rally di Polonia, il giovane pilota italiano Matteo Doretto, appena 21enne, ha perso la vita in un incidente. Un dramma che colpisce l’intera comunità motoristica e ci ricorda i rischi di uno sport ad alta adrenalina. La perdita di Matteo lascia un vuoto profondo e solleva domande sulla sicurezza in pista.

