Rally Matteo Doretto morto in un tragico incidente in Polonia | aveva 21 anni

Una notizia sconvolgente scuote il mondo del motorsport: Matteo Doretto, giovane talento italiano di appena 21 anni, ha perso la vita in un tragico incidente durante i test pre-gara dell’81esimo Rally di Polonia. La sua passione e il suo sorriso rimarranno impressi nei cuori di tutti coloro che hanno seguito la sua carriera promettente. Un grande dolore che ci ricorda la fragilità di questa nobile disciplina, lasciando un vuoto incolmabile.

Varsavia, 11 giugno 2025 – Matteo Doretto, 21 anni, campione italiano junior di Rally è morto questa mattina in un tragico incidente avvenuto durante i test pre-gara dell'81esimo Rally di Polonia. La sua Peugeot 208 Rally4 è finita contro un albero nelle strade attorno Elganowo, vicino a Pasym. L'incidente è avvenuto questa mattina prima di mezzogiorno in una tappa di allenamento in vista della 81esima edizione del Rally di Polonia, che partirà ufficialmente venerdì 13 giugno da Mikolajki. Come detto la Peugeot 208 Rally4 dell'equipaggio composto da Matteo Doretto e Samuele Pellegrino si è schiantata contro un albero.