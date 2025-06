Rally è in ospedale il copilota pratese Samuele Pellegrino dopo il tragico incidente in Polonia

Il mondo del rally piange la tragica perdita di Matteo Doretto, ma si stringe attorno a Samuele Pellegrino, il giovane copilota pratese coinvolto nell’incidente in Polonia. Ricoverato in ospedale per precauzione, Pellegrino ha mostrato grande forza e determinazione. La comunità rally italiana spera in una pronta guarigione, mentre il dolore per questa tragedia si fa sentire profondamente. La sua vicenda ci ricorda quanto il rischio sia parte di questa passione estrema.

Prato, 11 giugno 2025 – E' stato ricoverato in ospedale solo a scopo precauzionale il pratese Samuele Pellegrino, copilota dell'equipaggio italiano su Peugeot 208 Rally4, guidato da Matteo Doretto e coinvolto in un tragico incidente nel test pre-gara del Rally di Polonia. Doretto, campione italiano Junior 2024, di Pordenone è morto a 21 anni per le conseguenze di un'uscita di strada. Pellegrino è uscito dall'auto da solo ed è stato portato in ospedale, ma le sue condizioni sono buone, anche se è ovviamente sotto choc.

