Rally di Polonia morto Matteo Doretto dopo incidente contro un albero il 21enne campione italiano guidava una Peugeot 208 - VIDEO

Una tragedia scuote il mondo dell’automobilismo: Matteo Doretto, giovane e promettente campione italiano, perde la vita in un incidente durante il rally di Polonia. A soli 21 anni, a bordo della sua Peugeot 208, stava preparando il futuro quando il destino ha preso una piega drammatica. La notizia ha sconvolto appassionati e colleghi, ricordando a tutti quanto questa passione comporti rischi enormi. La sua memoria vivrà nei cuori di chi lo stimava e amava.

Al suo fianco, in veste di copilota, si trovava Samuele Pellegrino, 26 anni, che è riuscito a uscire da solo dal mezzo, sebbene in evidente stato di shock Matteo Doretto, giovane promessa dell'automobilismo italiano, è morto durante una sessione di test in vista dell'Orlen Rally Poland.

Incidente al Rally di Polonia, morto un pilota italiano: Matteo Doretto, 21 anni, era campione Junior. Ferito il co-pilota Samuele Pellegrino - Incidente al Rally di Polonia scuote il mondo delle corse: il giovane e promettente campione italiano Junior 2024, Matteo Doretto, 21 anni di Pordenone, ha perso la vita in un tragico incidente durante i test pre-gara.

