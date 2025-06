Rainbow Six Siege X rivoluziona lo sparatutto competitivo di Ubisoft

un’opportunità imperdibile per rivivere l’esperienza di Rainbow Six Siege come mai prima d’ora. Preparati a scoprire un mondo di nuove possibilità, modalità e strategie che cambieranno per sempre il modo di giocare.

Dopo dieci anni di operazioni, tornei e aggiornamenti costanti, Ubisoft compie un salto epocale con il lancio di Rainbow Six Siege X, il più grande aggiornamento mai pubblicato per il celebre FPS tattico. Non si tratta solo di una patch: è una nuova fase evolutiva che ridefinisce gameplay, grafica e approccio strategico. Disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme. L’aggiornamento è completamente gratuito per tutti gli utenti, ed è disponibile sin da subito su PC, PlayStation, Xbox e anche in cloud streaming su Amazon Luna. Con Rainbow Six Siege X prende il via la nuova stagione Operation Daybreak, la prima di una lunga serie che traghetterà il titolo verso il futuro. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Rainbow Six Siege X rivoluziona lo sparatutto competitivo di Ubisoft

