Raid russi su Kharkiv almeno due morti e 54 feriti | Il capo del Pentagono | Fondi per l' Ucraina ridotti nel prossimo bilancio

Gli scontri tra Russia e Ucraina si intensificano: raid russi a Kharkiv causano due morti e 54 feriti, mentre l’Europa risponde con nuove sanzioni e un price cap sul petrolio. Intanto, il capo del Pentagono annuncia tagli ai fondi per Kiev nel prossimo bilancio. Uno scenario di tensione crescente che richiede attenzione e strategie condivise per mantenere la stabilità regionale.

Pesante attacco, con due morti e diversi feriti. Nuove sanzioni Ue alla Russia, con il price cap a 45 dollari per il petrolio che arriva da Mosca. Il capo del Pentagono: "Fondi per Kiev ridotti nel prossimo bilancio". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Raid russi su Kharkiv, almeno due morti e 54 feriti | Il capo del Pentagono: "Fondi per l'Ucraina ridotti nel prossimo bilancio"

