rai1 conferma la staffetta festiva tra domenica in e da noi a ruota libera

deciso di consolidare la lineup domenicale, confermando Mara Venier e Domenica In, rafforzando così l’offerta del pomeriggio. La decisione mette fine alle voci di un possibile spostamento di Da Noi a Ruota Libera al sabato, garantendo continuità e attenzione alle tradizioni televisive più amate. I telespettatori potranno così godere di un palinsesto stabile e ricco di appuntamenti imperdibili, mantenendo vivo il legame con i loro programmi preferiti.

Rai1 conferma tutta la domenica pomeriggio e la rinforza. Se ad aprire il pomeriggio ci sarà come sempre Mara Venier con l'attesissima 50° edizione di Domenica In, alle 17.10 la linea a chi passerà? Si era parlato nelle ultime settimane di un trasloco di Francesca Fialdini e del suo talk show Da Noi a Ruota Libera al sabato pomeriggio e dell'arrivo di Nunzia De Girolamo con un restyling di Ciao Maschio. Alla fine i vertici di Viale Mazzini hanno preferito lasciare tutto invariato. Dunque da settembre, per la settima stagione consecutiva, si conferma la staffetta festiva tra Mara Venier e Francesca Fialdini.