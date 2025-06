Rai Simonetta Guidotti va in pensione | l' annuncio emozionato in diretta tv

Con grande emozione e gratitudine, Simonetta Guidotti ha annunciato il suo ritiro in diretta TV, lasciando un segno indelebile nel cuore degli spettatori. La sua passione per i temi sociali e la cultura ha accompagnato intere generazioni, rendendo ogni puntata un viaggio stimolante e coinvolgente. Oggi, il mondo del giornalismo saluta con affetto una professionista che ha saputo raccontare l'Italia con sincerità e dedizione, mentre il suo addio apre una nuova fase ricca di speranze e aspettative.

Saluti inaspettati oggi, mercoled√¨ 11 giugno,¬†alla fine di Tg2 Costume e Societ√†, storica rubrica del telegiornale di Rai 2 che approfondisce temi legati ai costumi, alla cultura e ai problemi sociali attuali. A renderli al pubblico √® stata la giornalista e conduttrice Simonetta Guidotti che ha. 🔗 Leggi su Today.it ¬© Today.it - Rai, Simonetta Guidotti va in pensione: l'annuncio emozionato in diretta tv

