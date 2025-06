Ragazzo in fin di vita il sindaco Di Pumpo | Atto tanto vile quanto inaccettabile

Una tragedia scuote Torremaggiore: un giovane in fin di vita, vittima di un atto tanto vile quanto inaccettabile, ha suscitato sgomento e preoccupazione nella comunità. La scoperta nel casolare e le condizioni gravissime del ragazzo richiedono un’attenzione immediata e determinata. La solidarietà e la giustizia sono ora più che mai necessarie per affrontare questa dolorosa emergenza e garantire che i responsabili siano consegnati alla giustizia.

Sconcerto e profonda preoccupazione per quanto accaduto a Torremaggiore, dove nella giornata di ieri un ragazzo minorenne è stato trovato esanime in un casolare con una ferita alla testa. Il ragazzo è attualmente ricoverato in ospedale, versa in gravissime condizioni: