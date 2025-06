Ragazzo di 17 anni trovato in fin di vita con colpo di pistola alla testa | mistero a Foggia non c'è l'arma

Un giovane di 17 anni è stato trovato in fin di vita con un grave colpo alla testa nelle campagne di Torremaggiore, vicino a un casolare di famiglia. La sparizione dell'arma e i sospetti di un'aggressione rendono il mistero ancora più fitto. La comunità si chiede cosa sia realmente accaduto e chi possa avere un movente. Resta da scoprire la verità dietro questa vicenda inquietante. Continua a leggere.

