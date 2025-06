Ragazzo di 17 anni trovato esanime in un casolare | è gravissimo Il giallo della ferita alla testa e l' allarme dato dagli amici

Un giovane di appena 17 anni è stato trovato privo di sensi in un casolare di Torremaggiore, avvolto da un inquietante mistero. La ferita alla testa e il sangue abbondante sollevano domande cruente su quanto accaduto davvero. Gli amici, allarmati, hanno immediatamente dato l’allarme, ma le circostanze rimangono avvolte nel mistero, mentre i soccorsi lottano per salvarlo. La vicenda si infittisce: cosa si nasconde dietro questa drammatica scena?

Un ragazzo di 17 anni è stato trovato esanime il 10 giugno in un casolare nelle campagne di Torremaggiore (Foggia). Il minore è stato rinvenuto in una pozza di sangue con una ferita alla tempia forse provocata da un colpo di pistola o da un utensile. Il giovane è ricoverato in coma nel reparto di. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Ragazzo di 17 anni trovato esanime in un casolare: è gravissimo. Il giallo della ferita alla testa e l'allarme dato dagli amici

