Ragazzino in arresto cardiaco in attesa del concerto di Marracash | come sta

Durante il concerto di Marracash al Maradona, un giovane di appena 18 anni ha subito un arresto cardiaco improvviso mentre era in fila con gli amici. Le sue condizioni sono gravi e richiedono intervento immediato, lasciando tutti sconvolti e in attesa di aggiornamenti sulla sua stabilità . La sicurezza e la solidarietà si stringono intorno a questa drammatica emergenza, che ricorda quanto sia fondamentale conoscere i primi soccorsi.

Era in fila con gli amici in attesa di entrare al Maradona per l'attesissimo concerto di Marracash, ieri sera, quando un 18enne ha iniziato a sentirsi male: le forze che gli venivano meno, un dolore persistente al torace, il sudore, poi il buio. Il ragazzo ha perso i sensi ed è caduto a terra. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Ragazzino in arresto cardiaco in attesa del concerto di Marracash: come sta

In questa notizia si parla di: attesa - concerto - marracash - ragazzino

Alessandro Pellegrini "cantautore tra le righe" nelle Marche: incontri e musica in attesa del concerto a Sirolo - Alessandro Pellegrini, cantautore e musicista anconetano, prepara una serie di incontri nelle librerie delle Marche con il format "Cantautori tra le righe – preTesti d’incontro".

#Napoli - Paura davanti allo stadio #Maradona dove un giovane, in attesa di entrare nell’impianto sportivo per il concerto di Marracash, si è accasciato improvvisamente al suolo perdendo i sensi. #Cronaca #Soccorsi #NanoTV Partecipa alla discussione

MARRACASH, ECCO LE DATE DEL NUOVO TOUR. C'È ANCHE ROMA Un'estate ricca di eventi nella Capitale, su tutti il nuovo tour del rapper milanese Marracash. Il 30 giugno andrà in scena allo Stadio Olimpico il "Marra Stadi25" la tournée del rapper mil Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Ragazzino in arresto cardiaco in attesa del concerto di Marracash: come sta; Malore in fila per il concerto di Marracash, ragazzo perde i sensi. Rianimato e portato in ospedale; Panico prima del concerto di Marracash: fan colpito da un infarto fuori al Maradona.

Malore in fila per il concerto di Marracash, ragazzo perde i sensi. Rianimato e portato in ospedale - Un giovane di circa 30 anni è svenuto mentre era in attesa di entrare al Maradona per il concerto di Marracash; rianimato sul posto, è stato portato ...

Panico prima del concerto di Marracash: fan colpito da un infarto fuori al Maradona - Attimi di gran paura all'esterno dello stadio Maradona di Fuorigrotta, dove è in programma il concerto di Marracash.