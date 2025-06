Ragazzini lanciano sassi sui binari solo per divertirsi

Un gesto irresponsabile che mette in pericolo vite umane e mette a rischio la sicurezza di tutti. La scena a Palazzolo sull'Oglio evidenzia come il divertimento immaturo possa avere conseguenze gravi, richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine per prevenire incidenti. È fondamentale che genitori, insegnanti e comunità si impegnino a sensibilizzare i giovani sui rischi di comportamenti sconsiderati, affinché episodi simili non si ripetano.

Uno stupido gioco alla stazione di Palazzolo sull'Oglio: lunedì sera alcuni ragazzini – a quanto pare tutti minorenni – stavano lanciando sassi sui binari e sulle banchine solo per divertirsi, con il rischio concreto di far del male o ferire qualcuno, e solo il pronto intervento dei carabinieri. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Ragazzini lanciano sassi sui binari solo per divertirsi

