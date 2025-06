Ragazzini lanciano sassi sui binari solo per divertirsi

Un episodio che mette in luce quanto possa essere pericoloso il comportamento dei giovani quando si perde di vista il senso della responsabilità. Alla stazione di Palazzolo sull'Oglio, alcuni ragazzini hanno messo a rischio la loro vita e quella degli altri con un gioco insensato. È fondamentale sensibilizzare i più giovani sui rischi e l'importanza del rispetto delle regole per prevenire tragedie inutili e salvaguardare la sicurezza di tutti.

Uno stupido gioco alla stazione di Palazzolo sull'Oglio: lunedì sera alcuni ragazzini – a quanto pare tutti minorenni – stavano lanciando sassi sui binari e sulle banchine solo per divertirsi, con il rischio concreto di far del male o ferire qualcuno, e solo il pronto intervento dei carabinieri.

Un gesto irresponsabile che mette in pericolo vite umane e mette a rischio la sicurezza di tutti. La scena a Palazzolo sull'Oglio evidenzia come il divertimento immaturo possa avere conseguenze gravi, richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine per prevenire incidenti.

