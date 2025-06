Ragazzi ucraini da Papa Leone XIV Dall’inferno di Kharkiv in Piazza San Pietro

In un gesto di straordinaria speranza e resilienza, trentadue giovani ucraini provenienti dall'inferno di Kharkiv sono arrivati in Piazza San Pietro per incontrare Papa Leone XIV. Un momento di commozione e solidarietà che unisce il cuore di Roma alle sofferenze di una terra martoriata dalla guerra, portando con sé il desiderio di pace e rinascita. La storia di questi ragazzi è un potente simbolo di speranza.

Trentadue ragazzi ucraini, dall’inferno di Kharkiv, sono arrivati oggi in Piazza San Pietro per salutare Papa Leone XIV, portando nel cuore di Roma il dolore della guerra. Servizio di Vito D’Ettorre. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ragazzi ucraini da Papa Leone XIV. Dall’inferno di Kharkiv in Piazza San Pietro

In questa notizia si parla di: ragazzi - ucraini - papa - leone

Le notizie più recenti da fonti esterne

Con la guerra negli occhi, dal Papa un gruppo di giovani di Kharkiv; Ragazzi ucraini da Papa Leone XIV. Dall’inferno di Kharkiv in Piazza San Pietro; Vitalij e i ragazzi ucraini dal Papa: «Viviamo l'inferno, sogniamo la pace».

Vitalij e i ragazzi ucraini dal Papa: «Viviamo l'inferno, sogniamo la pace» - L’abbraccio di Leone XIV a trentadue giovanissimi: «Gli abbiamo raccontato il nostro dolore e gli attacchi che subiamo.

Il papa incontra a roma giovani ucraini sopravvissuti ai bombardamenti di kharkiv - Un gruppo di 32 ragazzi ucraini da Kharkiv, ospitati a Roma, Como e Ponte di Legno grazie a Caritas e esarcato greco-

32 ragazzi di Kharkiv a San Pietro per il Papa - Accolti dalla parrocchia di San Giuseppe da Copertino, hanno partecipato all'udienza generale, con 5 accompagnatori.