Ragazza aggredita dal fidanzato portata in salvo da due residenti | Era impazzito la massacrava

Un episodio sconvolgente ha scosso Cervignano d’Adda, lasciando la comunità senza parole. Sabato sera, una giovane di Zelo Buon Persico è stata brutalmente aggredita dal suo fidanzato, un ventitreenne tunisino, in via IV Novembre. Fortunatamente, due residenti sono intervenuti tempestivamente, mettendo in salvo la ragazza e impedendo che la tragedia si intensificasse. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza della solidarietà e della tutela delle vittime di violenza.

Cervignano d’Adda (Lodi)- Ha sconvolto l’intera comunità cervignanina l’aggressione di sabato ai danni di una ventenne residente a Zelo Buon Persico. L’atto di violenza è avvenuto intorno alle 22 in via IV Novembre, di fronte alle vecchie elementari che erano adibite a seggi. Ad aggredire la ragazza il fidanzato, un ventitreenne tunisino che, dopo averla insultata ripetutamente, l’ha malmenata e poi caricata in auto di peso. La giovane urlava, cercando l’aiuto dei residenti. Pronto l’intervento di due cittadine che, sentite le urla, sono scese in strada per evitare che il ventitreenne, da loro conosciuto poiché cervignanino, proseguisse nell’aggressione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ragazza aggredita dal fidanzato, portata in salvo da due residenti: “Era impazzito, la massacrava”

In questa notizia si parla di: ragazza - fidanzato - residenti - aggredita

