Radiosa più che mai la top model entra nel club sempre più ampio delle splendide sessantenni

Elizabeth Hurley, simbolo di eleganza e audacia, dimostra che i sessant’anni sono solo un numero. Con uno scatto senza veli e un sorriso radioso, celebra la bellezza senza tempo e una nuova fase di innamoramento. La sua energia contagiosa ci ricorda che l’età può essere un’avventura piena di stile e passione. E così, ancora una volta, Elizabeth si conferma regina di seduzione e ispirazione per tutte le generazioni.

F ate largo a Elizabeth Hurley, l'iconica supermodella e imprenditrice britannica che celebra il traguardo dei 60 anni con tutto lo stile (e l'audacia) che l'ha sempre contraddistinta. Come segna questo momento epico? Con uno scatto senza veli, in cui sfoggia con eleganza e fierezza un fisico impeccabile, radiosa come sempre. Ma anche inaspettatamente "in love". Elizabeth Hurley, regina di seduzione estiva: a 58 anni posa nuda in piscina. Il club delle bellissime sessantenni accoglie un nuovo splendido elemento, la supermodella e imprenditrice britannica diventata una leggenda negli anni '90.