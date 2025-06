Radici invasive il Comune corre ai ripari

preoccupazione residenti e passanti, il Comune ha deciso di intervenire con misure concrete e innovative. Un piano ambizioso volto a bilanciare la tutela del patrimonio arboreo con la sicurezza urbana, dimostrando che si può trovare una soluzione efficace senza sacrificare il verde pubblico. È il primo passo verso una città più sicura, sostenibile e centrata sulle esigenze di tutti i cittadini.

Dopo le polemiche che negli ultimi mesi hanno accompagnato il problema dei pini e delle radici a causa della distruzione di marciapiedi o la deformazione del manto stradale, non senza mettere in. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Radici invasive, il Comune corre ai ripari

