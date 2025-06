Rachel Brosnahan sarà la protagonista della stagione 2 di Presunto Innocente

Rachel Brosnahan, celebre per i suoi ruoli indimenticabili in "Superman" e "La fantastica signora Maisel," torna sul piccolo schermo come protagonista e produttrice della stagione 2 di "Presunto innocente" su Apple TV+. Basato sul romanzo di Scott Turow, lo show promette suspense e colpi di scena, ma questa volta si ispira a "Dissection of a..." per una narrazione ancora più avvincente. Un ritorno imperdibile per gli amanti del genere!

L'attrice Rachel Brosnahan tornerà sul piccolo schermo da protagonista con i nuovi episodi di Presunto innocente, serie prodotta per Apple TV+. Rachel Brosnahan, star di Superman e della serie La fantastica signora Maisel, sarà protagonista e produttrice della seconda stagione della serie Presunto Innocente. Lo show prodotto per Apple TV+ si basava sul romanzo scritto da Scott Turow, mentre la prossima stagione avrà alla base Dissection of a Murder, scritto da Jo Murray e che verrà pubblicato nel 2026. I primi dettagli della seconda stagione Apple non ha condiviso una sinossi ufficiale del ritorno di Presunto innocente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Rachel Brosnahan sarà la protagonista della stagione 2 di Presunto Innocente

In questa notizia si parla di: stagione - rachel - brosnahan - protagonista

Rachel Brosnahan protagonista della stagione 2 del thriller crime di Apple TV - Preparati a un nuovo capitolo di suspense e intrighi con la seconda stagione di "Presumed Innocent" su Apple TV+.

Dal Daily Planet al Tribunale. Sarà Rachel Brosnahan la protagonista della Stagione 2 di PRESUNTO INNOCENTE, la serie targata AppleTV. Non sarà un seguito della storia precedente e si baserà sul romanzo di prossima uscita "Dissection of a Murder" di J Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Rachel Brosnahan sarà la protagonista della stagione 2 di Presunto Innocente; La TV del futuro | Rachel Brosnahan, dalla fantastica signora Maisel all’icona Lois Lane; La Fantastica Signora Maisel 5 sarà l'ultima stagione, Rachel Brosnahan: Mi ha cambiato la vita.

Rachel Brosnahan sarà la protagonista della stagione 2 di Presunto Innocente - Rachel Brosnahan, star di Superman e della serie La fantastica signora Maisel, sarà protagonista e produttrice della seconda stagione della serie Presunto Innocente.

Presunto Innocente – Stagione 2: Rachel Brosnahan protagonista dei nuovi episodi della serie Apple TV+ - Sarà l'attrice Rachel Brosnahan a raccogliere l'eredità di Jake Gyllenhaal come protagonista dei nuovi episodi della serie Presunto Innocente.