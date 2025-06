Rachel Brosnahan | Dalla Favolosa Signora Maisel a Presunto Innocente 2 e Nuova Lois Lane!

Rachel Brosnahan, l’eccezionale protagonista de La favolosa signora Maisel, si conferma una delle attrici più versatili e talentuose del panorama hollywoodiano. Dalla serialità alla grande sfida del cinema, con ruoli che spaziano da presunta innocente a nuova Lois Lane nel reboot di Superman di James Gunn, la sua carriera brilla di continui successi. Un talento in continua ascesa, pronta a conquistare ancora di più il pubblico mondiale.

