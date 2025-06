Raccolta di ciliegie aperta al pubblico all' istituto Garibaldi-Da Vinci per riscoprire i sapori del chilometro zero

immergersi nella natura, riscoprire i sapori autentici e vivere un'esperienza unica di connessione con il territorio. Le porte dell'istituto Garibaldi Da Vinci si aprono per invitare grandi e piccini a gustare il frutto della fatica, promuovendo i valori del chilometro zero e della sostenibilità . Non perdere questa occasione di condividere momenti speciali tra i filari: un’esperienza che rimarrà nel cuore.

Porte aperte nei poderi dell'istituto Garibaldi Da Vinci di Cesena, dove nelle giornate del 12, 13 e 14 giugno sarà possibile raccogliere le ciliegie mature, direttamente dall’albero passeggiando tra i filari dei frutteti della scuola. Si tratta di una esperienza aperta a tutti, che permetterà di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Raccolta di ciliegie aperta al pubblico all'istituto Garibaldi-Da Vinci per riscoprire i sapori del chilometro zero

In questa notizia si parla di: ciliegie - aperta - istituto - garibaldi

Le nostre ciliegie sono uniche! Varietà Frisco e Nimba ? @agrariogaribaldiroma Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Raccolta di ciliegie aperta al pubblico all'istituto Garibaldi-Da Vinci per riscoprire i sapori del chilometro zero; Cesena. Raccolta delle ciliegie al Garibaldi Da Vinci; Gelateria e scuola fanno squadra: gli studenti coltivano la frutta con cui fare il gelato.

Cesena. Raccolta delle ciliegie al Garibaldi Da Vinci - Porte aperte nei poderi del Garibaldi Da Vinci di Cesena, dove nelle giornate del 12, 13 e 14 giugno sarà possibile raccogliere ciliegie mature, direttamente dall’albero passeggiando tra i filari dei ...

Le ciliegie Ferrovia fanno tappa all'Istituto Spallanzani di Roma: "Omaggio a chi ha salvato vite nell'emergenza covid" - Le ciliegie 'Ferrovia' di Turi arrivano all'Istituto Nazionale Malattie Infettive 'Lazzaro Spallanzani' di Roma: stamane una delegazione capeggiata dal sindaco di Turi, Ippolita Resta, è giunta nella ...