Qui friggiamo le migliori panelle di tutta la Sicilia | Col panino o sul piattino la delizia non cambia | ogni mattina dalle 9.30 parte una fila infinita

Se vuoi scoprire il vero cuore di Palermo, non puoi perderti le panelle, il street food più amato della città. Ogni mattina alle 9:30 una fila inizia a formarsi davanti ai venditori, pronti a deliziare con questa specialità autentica. Che siano sul panino o sul piattino, le panelle sono un’esperienza che conquista ogni palato. Vieni a vivere Palermo e lasciati conquistare dai suoi sapori millenari.

Il celebre street food palermitano che fa impazzire locali e turisti, in questo luogo è amatissimo a qualsiasi ora del giorno. Palermo è un vero e proprio santuario per gli amanti dello street food, un'esperienza culinaria che va oltre il semplice pasto e diventa un viaggio attraverso sapori, odori e tradizioni millenarie. Le strade della città, animate da mercati storici e bancarelle colorate, offrono un'infinità di delizie pronte da gustare al volo, testimonianza di una cultura gastronomica ricca e variegata. Tra le specialità più iconiche, non si può non menzionare il pane con la milza, o "pani ca' meusa", un panino ripieno di milza e polmone di vitello bolliti e poi soffritti, spesso accompagnato da formaggio o limone.

