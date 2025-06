Questo posto lo scelse per me Silvio | Marta Fascina riconfermata in Commissione Difesa Ma ha disertato il 94% delle sedute

Dopo settimane di assenza, Marta Fascina riesce a mantenere il suo ruolo in Parlamento, dimostrando che anche nelle sfide più difficili, la determinazione può fare la differenza. La sua storia è un esempio di come la politica spesso si giochi tra alleanze personali e strategie condivise, lasciando emergere il vero volto di chi lotta per il proprio spazio. La riconferma di Fascina non è solo una vittoria individuale, ma anche un riflesso delle dinamiche complesse del potere.

«Questo posto lo scelse per me mio marito, Silvio Berlusconi, come scelse per te il ruolo di capogruppo». È Marta Fascina a parlare, in risposta al capogruppo di Forza Italia, nel tentativo di difendere il suo posto in Parlamento come segretaria della commissione Difesa della Camera. E ci è anche riuscita. Tant’è che martedì 10 giugno, la «quasi moglie» del Cavaliere è riuscita a ottenere la riconferma. Dopo settimane di assenza, infatti, Fascina è tornata alla Camera. Lei che in questa legislatura è tra i parlamentari con più assenze nelle votazioni in aula. È ricomparsa in Transatlantico – il lungo corridoio che separa l’aula della Camera dal cortile interno – accerchiata dai colleghi di partito: il sottosegretario Tullio Ferrante, il coordinatore della Lombardia Alessandro Sorte e Stefano Benigni, uno dei vice di Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Open.online

