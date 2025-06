Queste sono le prime immagini mai riprese dei poli del Sole

Scopri le incredibili prime immagini dei poli del Sole, catturate dalla missione Solar Orbiter dell'ESA. Grazie a un'innovativa orbita inclinata, questa sonda ci offre uno sguardo inedito sulle regioni finora inesplorate del nostro stella, aprendo nuove frontiere nella comprensione del suo clima e delle sue dinamiche. Un passo fondamentale per la scienza, che promette di rivoluzionare il nostro modo di osservare il Sole e i suoi effetti sulla Terra.

La sonda Solar Orbiter dell'ESA, grazie alla nuova orbita inclinata rispetto al piano equatoriale solare, ha per la prima volta ripreso i poli del Sole. La nuova orbita consentirĂ di studiare per la prima volta regioni ad oggi ancora inesplorate. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Queste sono le prime immagini mai riprese dei poli del Sole

poli - sole

Queste sono le prime immagini mai riprese dei poli del Sole - Un record storico: le prime immagini dei poli del Sole catturate dalla sonda Solar Orbiter dell'ESA, grazie a un'orbita innovativa e inclinata.

