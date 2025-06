questa sera le prove ufficiali del palio del niballo

Questa sera, il cuore della tradizione si riaccende con le prove ufficiali della 68esima edizione del Palio del Niballo. Dopo una prima intensa giornata di test, gli acclamati cavalieri si preparano a conquistare la pista in una sfida che promette emozioni senza fine. Tra loro, spicca Luca Innocenzi del Borgo Durbecco, già protagonista indiscusso delle prove. La sfida è appena iniziata: chi dominerà questa storica corsa?

Questa sera 11 giugno le prove ufficiali della 68esima edizione del Palio del Niballo. Lunedì scorso tante tornate per i cinque cavalieri che si sfideranno in questa edizione delle giostra. Decisamente esaltante la prima giornata di prove libere: quasi 20 tornate quelle effettuate dai 5 cavalieri che hanno portato in campo gara 10 cavalli. In evidenza Luca Innocenzi del Borgo Durbecco. Sua la migliore performance cronometrica e sulla pista di sinistra con Halo's The Best in 12,352. Poi prova anche Mister Armando sulla pista di destra e ottiene un 13,028. Non male il Rosso. Matteo Rivola su Bide Tue AA è veloce a destra 12,436 come a sinistra 12,472.