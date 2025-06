Quei detenuti innocenti L’odissea di Massaro in carcere per 21 anni

Quella di Angelo Massaro è una storia che scuote le coscienze e mette in discussione il sistema giudiziario italiano. Detenuto ingiustamente per 21 anni in un carcere di massima sicurezza, la sua vicenda rappresenta solo uno dei tanti casi di ingiustizia narrati nel libro “Innocenti: il libro bianco dell’ingiusta detenzione in Italia”. Un’opera che invita a riflettere e a chiedersi come possiamo garantire verità e giustizia per tutti.

Ventuno anni in un carcere di massima sicurezza per un reato mai commesso. È la storia di Angelo Massaro, una delle tante che hanno dato origine al libro ‘Innocenti: il libro bianco dell’ingiusta detenzione in Italia’ di Benedetto Lattanzi e Valentino Maimone, presentato in Comune a Massa. All’evento, organizzato dalla Camera penale provinciale ‘Carlo Nino Pennucci’ e moderato dalla presidente, l’avvocato Claudia Volpi, oltre agli autori del libro che racconta e analizza nel dettaglio il fenomeno dell’ingiusta detenzione, era presente lo stesso Massaro, che ha spiegato in prima persona la propria odissea umana e legale iniziata il 15 maggio del 1996 con l’arresto per omicidio e soppressione di cadavere e terminata solo nel 2017 grazie all’intervento di avvocati che hanno creduto alla sua innocenza e depositato la richiesta di revisione del processo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quei detenuti innocenti. L’odissea di Massaro in carcere per 21 anni

Ventun anni senza tuo figlio. Senza poterlo abbracciare, accarezzare, rimproverare, consigliare, sostenere come qualunque altra madre. La testimonianza della mamma di Angelo Massaro, ventun anni in carcere da innocente per colpa di un'intercettazione

Potranno lasciare il carcere due dei tre uomini di Palagiano, condannati a 6 anni in primo grado lo scorso 2 aprile per la violenza sessuale di gruppo nei confronti di una 23enne, avvenuta la notte tra il 30 e il 31 agosto

