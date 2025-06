Quarto ucciso dai figli | l’inquietante messaggio di buonanotte dopo la morte

Un tragico mistero avvolge Quarto, dove Antonio Di Gennaro, professore in pensione, è stato trovato morto in circostanze inquietanti. Gli sviluppi delle indagini rivelano dettagli sconvolgenti, tra cui un messaggio di buonanotte inviato postuma alla compagna. Un episodio che solleva domande profonde sulla verità dietro questa tragica vicenda, lasciando tutti con il fiato sospeso e una domanda: cosa nascondono i segreti di questa famiglia?

Emergono nuovi dettagli dalle indagini dei carabinieri e della Procura di Napoli sull’omicidio di Antonio Di Gennaro, il professore di inglese in pensione di 72 anni, trovato morto all’interno di una cassapanca nella sua casa di Quarto. Tra gli elementi inquietanti, anche un messaggio inviato via chat alla compagna dell’uomo dopo la sua morte: un . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Quarto, ucciso dai figli: l’inquietante messaggio di “buonanotte” dopo la morte

In questa notizia si parla di: quarto - messaggio - morte - ucciso

Gatti Juve, messaggio a tutto l’ambiente: «Alla Juventus il quarto posto non può essere un obiettivo». Cosa ha scritto dopo la qualificazione in Champions League – FOTO - Dopo la qualificazione in Champions League, Federico Gatti ha espresso un messaggio chiaro e motivante sui suoi canali social.

Un volantino con l’annuncio della scomparsa di Antonio Di Gennaro, il 72enne ucciso a Quarto, e il numero dei suoi figli era stato affisso nel palazzo dove poi il cadavere dell’uomo è stato ritrovato Partecipa alla discussione

L'ultimo messaggio di Antonio Di Gennaro, un "buonanotte" via chat alla compagna, secondo i carabinieri e la Procura di Napoli era stato inviato quando l'uomo era già morto. Restano in carcere i fratelli Michele e Andrea Di Gennaro, accusati di avere narcotiz Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ucciso dai figli a Quarto, l’ultimo messaggio alla compagna quando era già morto; Ucciso dai figli e messo in cassapanca a Quarto: messaggio post mortem a compagna; Quarto, i fratelli Di Gennaro inviarono uno scioccante messaggio dopo aver ucciso il papà.

Ucciso dai figli a Quarto, l’ultimo messaggio alla compagna quando era già morto - Restano in carcere i fratelli Michele e Andrea Di Gennaro, accusati di avere narcotizzato e ucciso il padre, Antonio, e di avere nascosto il corpo in un ...

Professore ucciso a Quarto, convalidati i fermi dei due figli - Quando l'anziano era già stato assassinato sarebbe stato inviato un messaggio di buonanotte col suo telefono alla compagna ...