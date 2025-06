Quartieri Spagnoli sequestrato un locale di somministrazione di alimenti e bevande

Nei vibranti Quartieri Spagnoli di Napoli, la Polizia Locale ha sequestrato un locale di somministrazione di alimenti e bevande durante un'accurata operazione di verifica. Questa azione evidenzia l’impegno delle autorità nel garantire sicurezza e legalità in uno dei quartieri più caratteristici della città . La vicenda, ancora in evoluzione, sottolinea l’importanza di mantenere standard elevati nel rispetto delle norme. La lotta contro l’illegalità prosegue con determinazione, per tutelare cittadini e commercianti onesti.

La polizia locale di Napoli ha posto sotto sequestro un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande situato in via Sansepolcro, nel cuore dei Quartieri Spagnoli, a seguito di un'articolata attività di accertamento avviata dall'Unità Operativa Avvocata.

