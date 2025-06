Quanto vale la America’s Cup? La ricaduta miliardaria su Napoli | tutte le cifre E i posti di lavoro…

Napoli si prepara ad accogliere la prossima America's Cup nel 2027, un evento che promette di portare in città un indotto miliardario e un boom occupazionale senza precedenti. Con cifre da capogiro e nuove opportunità di lavoro, questa competizione sportiva di livello mondiale trasformerà Napoli in un palcoscenico internazionale, rafforzando il suo ruolo di protagonista nel mondo dello sport e del turismo. La ricaduta economica sarà un vero e proprio motore di sviluppo per tutta la regione.

Napoli ospiterà la prossima edizione della America’s Cup: la competizione sportiva più andata del mondo andrà in scena a Napoli nel 2027, Team New Zealand sarà chiamata a difendere la Vecchia Brocca e Luna Rossa sognerà di alzare al cielo il trofeo nelle acque di casa. Il capoluogo campano avrà l’onore di fare da teatro al massimo evento velico, che rappresenterà a tutti gli effetti un volano di primissimo piano e che avrà una ricaduta economica su tutto il territorio. La Coppa America avrà un impatto da 690 milioni di euro e un valore a lungo termine di 1,2 miliardi di euro, contribuirà a creare 11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quanto vale la America’s Cup? La ricaduta miliardaria su Napoli: tutte le cifre. E i posti di lavoro…

In questa notizia si parla di: america - napoli - ricaduta - vale

La Coppa America porterà un mare di soldi a Napoli: 700 milioni di euro subito, e fino a 2 miliardi in 10 anni - L'arrivo della Coppa America a Napoli si preannuncia come un'opportunità economica senza precedenti, portando immediatamente 700 milioni di euro e un potenziale di 1-2 miliardi nei prossimi 5-10 anni.

(? Gaia Piccardi) Con una strambata improvvisa, dettata da un giro di vento nato al largo e piombato sul golfo, la Coppa America di vela arriva in Italia. La 38esima edizione della regata più antica dell’orbe terracqueo si terrà a Napoli nella primavera-estate Vai su Facebook

America’s Cup a Napoli dal 2027, 1 miliardo per la città; Quanto vale la America’s Cup? La ricaduta miliardaria su Napoli: tutte le cifre. E i posti di lavoro….

Quanto vale l'America's Cup per Napoli? Tanto, almeno un miliardo di euro - La stima delle ricadute della manifestazione: dai posti di lavoro al commercio al turismo Napoli.