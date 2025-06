Quando uscirà Hollow Knight Silksong? Nuove voci suggeriscono che arriverà prima del previsto

Le nuove voci suggeriscono che Hollow Knight: Silksong potrebbe arrivare prima del previsto, sorprendendo i fan dopo anni di attesa e comunicazioni frammentarie. Dopo un rapido ritorno nei riflettori durante il Nintendo Direct di aprile e lo Showcase Xbox di giugno, cresce l’anticipazione su questa avventura tanto desiderata. La presenza del titolo accanto alla console portatile ROG Ally X alimenta le speranze di un’uscita imminente, lasciando tutti con una grande domanda: sarà davvero così?

