Quando torna Jasmine Paolini? Il calendario dei prossimi tornei prima di Wimbledon

Jasmine Paolini si sta preparando per un ritorno in grande stile, ma quando tornerà in campo? Scopriamo insieme il calendario dei prossimi tornei che la vedranno protagonista prima di Wimbledon. L’azzurra, fresca di ottimo piazzamento a Roland Garros 2025, punta a consolidare la sua posizione di rilievo nel circuito internazionale. Ecco dove e quando poterla seguire nuovamente in azione, perché il suo rientro è ormai alle porte.

Jasmine Paolini è uscita di scena agli ottavi di finale nel Roland Garros 2025, conservando comunque la quarta posizione nel ranking mondiale nonostante i 1300 punti in scadenza per la finale raggiunta a Parigi nel 2024. L’azzurra è riuscita a tamponare questa pesante cambiale grazie ad una prima metà di stagione molto positiva, in cui ha brillato soprattutto sulla terra battuta facendo semifinale a Stoccarda e trionfando a Roma. L’ultimo vero grande scoglio di questa annata arriverà però tra fine giugno e inizio luglio in occasione di Wimbledon, quando scadranno altri 1300 punti per il clamoroso risultato ottenuto nella passata edizione dei Championships. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando torna Jasmine Paolini? Il calendario dei prossimi tornei prima di Wimbledon

