Quando si parte chi giocherà e dove | Juve la guida al Mondiale per Club

Il sogno mondiale sta per prendere vita: scopri tutto sulla Juventus, dalla partenza alle sfide più attese del mondiale per club. Con una preparazione iniziata il 2 giugno e una rosa carica di ambizioni, i bianconeri si preparano a conquistare il palcoscenico internazionale. Sei pronto a vivere ogni emozione? Ecco il nostro approfondimento completo, che ti guiderà attraverso tutto ciò che c'è da sapere.

I bianconeri hanno iniziato lunedì 2 giugno la preparazione per la prima edizione del torneo Fifa. Dal ritiro alla rosa a disposizione di Tudor le avversarie alle sedi delle partite: tutto quello che c'è da sapere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Quando si parte, chi giocherà e dove: Juve, la guida al Mondiale per Club

In questa notizia si parla di: giocherà - juve - guida - mondiale

Cambiaso sarà recuperato per Juve Udinese, ma giocherà dal 1?? Le ultime indiscrezioni disegnano questo scenario per la gara di domani sera - Cambiaso recupera e dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nella sfida di domani sera tra Juventus e Udinese all’Allianz Stadium.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Quando si parte, chi giocherà e dove: Juve, la guida al Mondiale per Club; Mondiale per Club 2025 dove vederlo: chi trasmette le partite (anche di Inter e Juventus) in chiaro; Mondiale per club 2025: City e Real ci provano, il Boca sogna, Messi ci sarà.