Quando si parte chi giocherà e dove | Inter la guida al Mondiale per Club

L’attesa è finita: l’Inter si prepara a scendere in campo per il Mondiale per Club, con il debutto previsto il 18 dicembre. Un torneo cruciale che segna anche il debutto del nuovo tecnico Chivu e di due talentuosi acquisti, pronti a lasciarci senza fiato. Scopri tutto quello che c’è da sapere sulla partecipazione nerazzurra e preparati a vivere un’avventura ricca di emozioni!

Tutto quello che c'è da sapere sulla competizione in chiave nerazzurra: esordio il 18. Sarà anche il debutto del nuovo tecnico Chivu e di due nuovi acquisti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Quando si parte, chi giocherà e dove: Inter, la guida al Mondiale per Club

