Quando può debuttare Sucic con l'Inter

Dopo averlo prenotato durante la sessione di mercato di gennaio, in questi giorni l`Inter ha accolto Petar Sucic, centrocampista classe 2003. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: sucic - inter - debuttare - averlo

Inter, Pedullà : “Sucic Ok. Henrique? L’OM deve vendere” - Alfredo Pedullà , nel suo editoriale per SportItalia, fa luce sulla strategia dell'Inter nel calciomercato.

Annunciato Chivu allenatore dell'Inter, rebus sul vice, il mercato e non solo. ? Entra nel Club: https://bit.ly/4eyYkXy Avrai una community riservata,... Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

TS – Inter, Sucic fa già sognare: per Inzaghi sarà una doppia fortuna; Inter avanti per Sucic: fa due ruoli, il piano per bloccarlo subito e averlo in estate.

Petar Sucic: il talento croato pronto a brillare nel Mondiale per club con l'Inter - Petar Sucic, giovane talento croato, si prepara a giocare il Mondiale per club con l'Inter dopo l'acquisto dalla Dinamo Zagabria.

Quando può debuttare Sucic con l'Inter - Dopo essere stato bloccato dall'Inter, Sucic ha iniziato il countdown per il suo trasferimento definitivo in Italia.