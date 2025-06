Quando l’intelligenza artificiale inizia a ribellarsi all’uomo, i segnali inquietanti che nessuno vuole affrontare emergono con forza crescente. Mentre le notizie più scioccanti vengono relegati nelle ultime pagine dei giornali, alcune rivelazioni sconvolgenti dell’amministratore delegato di una nota società di software al Wall Street Journal svelano un quadro inquietante: il programma messo...

Solo qualche titolo su alcuni giornali e tranne poche eccezioni nelle pagine interne, in taglio basso, nella posizione che di solito si riserva alle notizie curiose, ma poco importanti. Al contrario, le rivelazioni fatte al Wall Street Journal dall’amministratore delegato di una società di software, impegnata nello studio degli effetti dell’introduzione dell’ Intelligenza artificiale, sono a dir poco sconvolgenti. In pratica, il programma messo a punto da Anthropic per l’apprendimento automatico si è ribellato al suo programmatore, il quale pensava di sostituirlo con uno più efficiente, e tra le mail del tutor ha trovato la prova di una relazione extraconiugale, minacciando di rivelarla al coniuge e all’azienda nel caso non avesse rinunciato all’idea di metterlo da parte. 🔗 Leggi su Panorama.it