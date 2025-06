Quando il circo ti cambia la vita | non toccate il naso a Georges Carpentier

Quando il circo entra nella tua vita, tutto può cambiare in un batter d'occhio. Non toccate il naso a Georges Carpentier, campione mondiale tra risse e boccali di birra, ma sarà un imbonitore da fiera a rivoluzionare il suo destino. Tra incontri improbabili e sfide impossibili, scopri come un semplice sorriso possa aprire le porte a un nuovo mondo. La sua storia è un inno alla forza del sogno e della rinascita.

Da una rissa al giorno tra i boccali di birra al titolo mondiale, stando sempre attento al naso. Ma è l'incontro con un imbonitore da fiera che gli cambia la vita.

