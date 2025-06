Quando ha visto che eravamo lì per lui è stato contento L’ultima cosa che ha detto? Grazie | gli ultimi istanti di Daniele Pieroni raccontati dalla promotrice della legge sul fine vita in Toscana

In un momento di profonda intensità e coraggio, Daniele Pieroni ha scelto di esercitare il suo diritto alla dignità, avvalendosi del suicidio assistito in Toscana. La sua storia, raccontata dalla promotrice della legge sul fine vita, Felicetta Maltese, incarna una battaglia di libertà e rispetto. Un gesto che ci invita a riflettere sull’importanza delle scelte personali e sulla forza di affrontare le proprie paure con dignità.

“Se non te la senti di farlo, non ti devi vergognare di dire ‘io ho paura’, perché la paura è umana. Tu puoi scegliere”. Felicetta Maltese era con Daniele Pieroni due giorni fa mentre quest’ultimo, primo caso in Toscana, esercitava la sua libertà di scelta: moriva con il suicidio assistito in casa sua, nel suo letto, autosomministrandosi il farmaco letale preparato per lui dalla Asl. Daniele è il primo cittadino toscano ad aver potuto usufruire dei benefici introdotti dalla legge regionale sul fine vita entrata in vigore lo scorso febbraio nel pieno rispetto delle sentenze della Corte Costituzionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Quando ha visto che eravamo lì per lui è stato contento. L’ultima cosa che ha detto? Grazie”: gli ultimi istanti di Daniele Pieroni raccontati dalla promotrice della legge sul fine vita in Toscana

