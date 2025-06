Quando finisce L’Isola dei Famosi? Ecco la data assurda finisce in estate inoltrata

che il nostro reality preferito continua a sorprendere, sfidando le convenzioni e proponendo un finale inaspettato che promette di tenere tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo momento.

Nonostante gli ascolti non entusiasmanti e le continue critiche, L’Isola dei Famosi andrà avanti ancora per diverse settimane, arrivando a toccare un traguardo davvero inusuale: la finale del reality andrà infatti in onda in piena estate, quando la maggior parte dei palinsesti si è già spenta e il pubblico televisivo si è drasticamente ridotto. Una scelta coraggiosa – e per molti inspiegabile – che fa storcere il naso ma conferma, al tempo stesso, la volontà di Mediaset di portare avanti il format fino alla fine, nel tentativo di risollevare l’attenzione con nuovi colpi di scena. Ecco la data dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi. 🔗 Leggi su Donnapop.it