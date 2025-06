Quando Fedez ha visto i fotografi fuori dal ristorante ha continuato ad avvicinarsi a Clara Dovrebbero ringraziarmi sembrava volessero solo quello | parla il paparazzo

Quando Fedez ha visto i fotografi fuori dal ristorante, ha continuato ad avvicinarsi a Clara, dimostrando un gesto di naturalezza e complicità. Il paparazzo, testimone di quei momenti, afferma: "Qualcuno dovrebbe ringraziarmi, sembrava volessero solo quello." Ma cosa c’è di vero dietro a quelle foto? La risposta potrebbe svelare molto di più sulla loro relazione.

Fedez e Clara stanno davvero insieme? Chi ne è convinto è il fotografo che ha realizzato uno scatto di un presunto bacio poi pubblicato da Chi e che proprio al settimanale diretto da Massimo Borgnis spiega: “Quello che ho fotografato è un bacio. Era la prospettiva migliore, perché prima ero coperto da Fedez, che era messo di nuca. Ma erano appicciati”. E ancora: “ Quando Fedez ha visto i fotografi fuori dal ristorante, ha continuato lo stesso ad avvicinarsi a Clara. Sono arrivate alcune persone a dirci di andare via ma loro due hanno continuato, soprattutto lui, a cercarsi”. Poi parole molto dirette, soprattutto sul finale della serata: “Mentre erano al bancone con altre persone e si stavano salutando, ho visto che erano molto vicini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Quando Fedez ha visto i fotografi fuori dal ristorante ha continuato ad avvicinarsi a Clara. Dovrebbero ringraziarmi, sembrava volessero solo quello”: parla il paparazzo

"Quello che ho fotografato è un bacio. Era la prospettiva migliore, perché prima ero coperto da Fedez, che era messo di nuca. Ma erano appiccicati" Parla il fotografo che quella sera ha beccato Fedez e Clara insieme. Partecipa alla discussione

Il bacio tra #Fedez e #Clara: Parla il fotografo Il settimanale #Chi aveva anticipato che nel numero della rivista in edicola oggi ci sarebbe stato un servizio su Clara e Fedez. Aveva anche anticipato delle foto nelle quali sembra che tra i due ci sia un bacio. La c Partecipa alla discussione

