Qualità della vita nel Lazio Ricerca Piepoli tra smart city e vivibilità | Il 74% dei cittadini è soddisfatto

Il Lazio si distingue per la qualità della vita, con il 74% dei cittadini soddisfatti e un forte entusiasmo tra i giovani (78%). Tuttavia, lo studio presentato al Senato mette in evidenza alcuni rischi legati alle smart city: scarsa informazione, esclusione digitale (71%) e controllo eccessivo (61%). Questi dati pongono importanti sfide e opportunità per costruire un futuro più inclusivo e sostenibile.

Lo studio, presentato al Senato, ha evidenziato per il Lazio l'apprezzamento dei giovani (78%), ma sulle smart city anche poca informazione, rischio di esclusione digitale (71%) e controllo eccessivo (61%).

