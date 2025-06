Qualità della vita nel Lazio Ricerca Piepoli | Il 74% dei cittadini è soddisfatto

La qualità della vita nel Lazio si conferma in buona salute, con il 74% dei cittadini soddisfatti, soprattutto nelle province di Viterbo e Roma. Tuttavia, emergono segnali di preoccupazione tra i residenti dei grandi centri e gli over 55, mentre le smart city rappresentano un’opportunità ma anche una sfida contro l’esclusione digitale. È fondamentale capire come affrontare queste criticità per garantire un futuro più inclusivo e sostenibile.

Roma, 11 giugno 2025 – La qualità della vita nella regione Lazio soddisfa il 74% dei cittadini, in particolare chi risiede nelle province di Viterbo (82%) e di Roma (73%) e i ragazzi dai 18 ai 34 anni (78%). Un peggioramento nel tempo è avvertito da coloro che, invece, vivono nei grandi comuni (-45%), dagli over 55 (-45%) e da chi abita nella provincia di Roma (-30%). Con le smart city, il 71% degli intervistati teme l'esclusione digitale e il 61% segnala il rischio di un controllo eccessivo. È quanto emerge dalla ricerca dell'Istituto Piepoli "Lazio 2025 tra smart city e vivibilità", in cui si analizza la qualità della vita percepita dai cittadini della regione Lazio, con particolare attenzione agli effetti dei grandi eventi del 2025, come il Giubileo, sulla vivibilità urbana e sulla fruizione dei servizi pubblici.

