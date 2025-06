Qualificazioni Mondiali 2026 prima vittoria per Ancelotti | Brasile qualificato

Il Brasile conquista la sua prima vittoria sotto la guida di Carlo Ancelotti, qualificandosi ufficialmente per i Mondiali 2026 grazie a un affascinante 1-0 contro il Paraguay. Vinicius Júnior firma il gol decisivo al 43°, mentre la sconfitta del Venezuela contro l’Uruguay consente ai verdeoro di festeggiare. Un risultato storico che segna il debutto vincente di Ancelotti sulla panchina brasiliana e apre nuove speranze per il futuro della Seleção.

Il Brasile ha battuto il Paraguay 1-0 a San Paolo e, grazie alla sconfitta del Venezuela per 2-0 contro l'Uruguay, si è così qualificato per i Mondiali 2026. Il gol è stato segnato al 43? da Vinicius Júnior. Si è trattato della prima vittoria per Carlo Ancelotti da allenatore della nazionale brasiliana. Il Cile invece non si è qualificato, dopo avere perso 2-0 in Bolivia, quindi salterà la terza Coppa del Mondo consecutiva. L'allenatore del Brasile Carlo Ancelotti durante il match contro il Paraguay. (AP PhotoAndre Penner) Dopo il pareggio per 0-0 all'esordio contro l'Ecuador, e le critiche ricevute dalla stampa verdeoro, il tecnico italiano, che ha compiuto 66 anni martedì, aveva promesso dei cambiamenti per rendere la sua squadra più aggressiva alla NeoQuimica Arena.