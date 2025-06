Punto di riferimento nazionale Perché destinare il 5x1000 alla Fondazione Ospedale Niguarda

Scegliere di destinare il 5x1000 alla Fondazione Ospedale Niguarda significa sostenere un punto di riferimento nazionale che, con oltre 10.000 prestazioni quotidiane e più di 5.000 professionisti dedicati, trasforma la cura e l’innovazione in realtà concrete. Un gesto semplice che fa la differenza, contribuendo a potenziare servizi e ricercare soluzioni all’avanguardia. Perché investire nel Niguarda è investire nella salute di tutti.

La Fondazione nasce per affiancare e potenziare l’azione dell’Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, che ogni giorno garantisce oltre 10.000 prestazioni ambulatoriali grazie al lavoro di piĂą di 5.000 professionisti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Punto di riferimento nazionale". PerchĂ© destinare il 5x1000 alla Fondazione Ospedale Niguarda

In questa notizia si parla di: ospedale - fondazione - niguarda - punto

Il Borro e Chefs for life insieme per la fondazione ospedale Meyer - Il Borro Relais & Châteaux si unisce a Chefs for Life per sostenere la Fondazione Ospedale Meyer. L'evento benefico “Sotto delle buone stelle”, in programma il 16 maggio 2025, si terrà nel suggestivo contesto del Valdarno Superiore, promuovendo l'eccellenza culinaria e contribuendo a una nobile causa.

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Partecipa alla discussione

Chirurgia Robotica, 1.100 interventi in un anno, più che raddoppiati rispetto al 2023. Il Progetto Vivaio di Niguarda per formare i chirurghi del futuro Con le sue 9 piattaforme attive, l'Ospedale Niguarda di Milano è un centro di riferimento internazionale per la c Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Punto di riferimento nazionale. Perché destinare il 5x1000 alla Fondazione Ospedale Niguarda; Un ambulatorio per neomamme con Fondazione Ospedale Niguarda; Arte che cura. L’Ospite: la “Madonna del velo”.

"Punto di riferimento nazionale". Perché destinare il 5x1000 alla Fondazione Ospedale Niguarda - La Fondazione nasce per affiancare e potenziare l’azione dell’Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, che ogni giorno garantisce oltre 10.

Pediatri e trauma center: ecco perché per curare Adam, in arrivo da Gaza, è stato scelto il Niguarda - Il bambino palestinese, unico sopravvissuto ai nove fratelli, ha fratture e danni ai nervi: i due reparti dell’ospedale sono eccellenze in Italia ...